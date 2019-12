ROMA - È morto a Parigi, all'età di 86 anni, lo stilista Emanuel Ungaro, grande couturier. Francese di nascita ma di origini pugliesi (il padre era un antifascista di Francavilla Fontana emigrato durante il fascismo), Ungaro lascia la moglie Laura Bernabei e la figlia Cosima. I funerali si terranno stamattina a Parigi.

«Il couturier che amava le donne», come lui stesso si definiva, dalle passerelle si era allontanato già anni fa. Una decisione presa anzitempo nel 2004, la stessa che due anni prima, veniva annunciata da Yves Saint-Laurent, altra icona francese della haute couture, e nel 1968 dal couturier spagnolo Cristobal Balenciaga, dal quale il giovane Emanuel aveva fatto l'apprendistato. Ora è il team stilistico interno alla maison a disegnare le linee del brand. Anche primavera-estate 2019 è stata affidata al gruppo di creativi guidato da Roy Luwolt, co-fondatore e direttore del marchio di calzature Malone Souliers.

Per Ungaro l'Alta Moda era un «lusso supremo» sempre più difficile e rarefatto: «Non è l'Alta Moda che scompare ma la società che cambia - sosteneva - Non ci sono più molte donne per portarla. Anche se si dimenticasse il costo di un vestito di Alta Moda la sua maniera, la sua raffinatezza, il suo perfezionismo non sono dei valori d'attualità ai nostri giorni». Ungaro aveva ceduto nel 1996 il controllo della sua maison al gruppo Ferragamo. Aveva fondato la sua maison nel 1965 a Parigi, «fiero di essere francese» e riconoscente nei confronti del paese che aveva accolto suo padre sarto «in fuga dalla dittatura di Mussolini». Ungaro era sposato con Laura Bernabei e padre di una figlia, Cosima.

