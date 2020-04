ROMA È davvero brutto quanto sta accendo in Italia dove ho un sacco di conoscenze e amici intimi. In un momento così delicato a causa dell'emergenza coronavirus, Miro Klose non si dimentica del nostro Paese. L'attaccante, che ha chiuso la sua gloriosa carriera con la maglia della Lazio, in una lunga intervista al portale svedese Swr.de' ha dedicato molti dei suoi pensieri proprio all'Italia: Nei cinque anni che ho vissuto a Roma con la Lazio ho instaurato molti legami di amicizia e sono restato in contatto con diversi giocatori. L'ex attaccante biancoceleste e della Nazionale tedesca, Miroslav Klose, il più prolifico realizzatore nella storia del mondiale con 16 gol, oggi testimonial della Fifa nella campagna di sensibilizzazione sull'emergenza Covid-19, è rimasto molto colpito da quanto sta accadendo in Italia: Il Coronavirus ha colpito molto duramente il Paese. Un mio conoscente abita anche a Bergamo, non sanno cosa fare in questo momento. Non possono uscire e la situazione è davvero molto difficile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 05:01

