ROMA - Due lettere alla Fifa, la Federcalcio del Senegal ha protestato contro la regola del Fair Play - per la prima volta adottata ai Mondiali - che ha determinato l'eliminazione della nazionale senegalese in favore del Giappone. Lo riportano i media russi. I senegalesi sostengono che durante la partita contro la Polonia, il Giappone avrebbe smesso di attaccare dal 75', consci dell'andamento della partita parallela Senegal-Colombia, al netto della quale i giapponesi hanno raggiunto gli ottavi grazie a un minor numero di cartellini gialli rispetto ai senegalesi. «La federazione ritiene che la nazionale giapponese ha smesso letteralmente di giocare non appena il risultato della partita parallela si è volto a loro favore», dice la lettera. «Siamo delusi dalla mancanza di fair play del Giappone. In futuro la Fifa deve punire le squadre che giocano così». I senegalesi ritengono che in casi come questi la regola del Fair Play «non ha alcun senso». (G.Bul.)