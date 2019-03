ROMA - Due giorni di riunioni per fare il punto della situazione sul versante commerciale. Mercoledì e giovedì, Fienga, Calvo, Baldissoni e Totti saranno a Doha per il «Together AS Roma», un workshop organizzato dal club, a cui sono invitati i premium partner del club giallorosso, in cui verranno illustrate strategie e risultati raggiunti dal club in questi ultimi anni.

Domani a Trigoria, invece, ripresa degli allentamenti in vista della sfida di domenica col Napoli. Out Florenzi, si ferma anche El Sharaawy (15° infortunio in stagione a livello di polpaccio), Ranieri dovrebbe ritrovare in gruppo Under, Manolas, Kolarov e Pellegrini. Il turco, però, coi partenopei quasi sicuramente si accomoderà in panchina mentre gli altri 3, salvo ulteriori imprevisti, potrebbero trovare spazio dall'inizio.

(P.Bru.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA