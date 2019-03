ROMA - Due giorni di riposo per smaltire le tossine del derby. La Lazio tonerà ad allenarsi domani a Formello in vista della gara contro la Fiorentina in programma domenica alle 2030 al Franchi. Nessun dubbio per Inzaghi che in attesa di riavere a disposizione Wallace, Berisha e Lukaku può contare sull'ottimo momento che vive Bastos, un Cataldi in più e un Caicedo ritrovato bomber. Il centravanti di scorta improvvisamente diventato protagonista lancia un messaggio ai tifosi che in queste ore lo stanno subissando di complimenti e che ieri gli hanno anche dedicato una scritta su un muro di Roma (Lazio, amami o faccio un Caicedo): «Vorrei che i tifosi mi ricordassero per questo gol e non per l'errore di Crotone ha spiegato ai canali ufficiali della Lazio -. E' stata una notte pazzesca e segnare in una gara così importante regala emozioni uniche».

