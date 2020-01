ROMA Dopo la giornata di riposo post-derby, la Lazio inizia oggi la preparazione in vista di un trittico di gare molto importante in chiave Champions. Ma Inzaghi è in ansia e rischia di perdere Correa per diverso tempo. L'attaccante domenica ha lasciato lo stadio Olimpico zoppicante per un fastidio al polpaccio, a Formello si teme una lesione che lo terrebbe fuori per un paio di settimane.

Oggi il calciatore verrà sottoposto a dei controlli alla clinica Paideia ma i sintomi che manifesta non lasciano buone speranze. Correa era reduce da un infortunio analogo subito il 5 gennaio a Brescia, che lo aveva costretto a saltare le gare contro Napoli, Sampdoria e Cremonese. Ai box ci sono ancora Cataldi, Marusic, Lukaku e André Anderson, che difficilmente saranno a disposizione per la sfida contro la Spal di domenica prossima all'Olimpico. A proposito, la Lazio ha deciso prezzi popolari per Curve e Distinti.

Strakosha infine ieri ha chiesto scusa via Instagram per l'errore al derby: «Ringrazio tutti i miei compagni che hanno ripreso la partita dopo un mio errore». «In una famiglia ci si aiuta a vicenda», il commento di Immobile, messaggi d'affetto anche da Leiva e Milinkovic. (E. Sar.)

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA