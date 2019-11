ROMA - Dopo l'incubo Collum all'andata la Roma incrocia le dita per un altro arbitro che con le italiane ha un bilancio nefasto. Stasera a dirigere la sfida col Borussia sarà, infatti, sarà Jesús Gil Manzano. Ecco il curriculum: sconfitta 2-1 del Torino sul campo del Wolverhampton, flop dell'Atalanta 4-0 a Zagabria contro la Dinamo e vittoria inutile per 1-0 della Fiorentina proprio sul Gladbach. È la prima volta dello spagnolo con la Roma, ma c'è un precedente con la Primavera: nel 2015 ha diretto la semifinale di Youth League della squadra di Alberto De Rossi contro il Chelsea, persa 4-0. Un bilancio molto simile a quello dello scozzese Collum che all'andata inventò il rigore (per fallo di faccia di Smalling) per il Borussia. Mi sarei arrabbiato anche io, non era rigore, ha ammesso ieri il tecnico Rose.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

