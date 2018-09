Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Dopo il disco di platino conquistato con Davide (Tanta Roba Label/Universal Music Italia) e il doppio platino con l'omonimo singolo Davide (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia), è da oggi online (al link https://www.youtube.com/watch?v=lXZDLbNNXzE) il video di Keanu Reeves, brano di Gemitaiz certificato oro da Fimi/GfK Italia a meno di 2 mesi dall'uscita, pur non essendo mai stato lanciato come singolo ufficiale del disco.Per la regia di Manuel Marini e prodotto da Tanta Roba Label, il video di Keanu Reeves (ft. Achille Lauro prod Ombra, Dub.IO e Kang Brulèe) è stato girato live in occasione della data del Paradise Lost Live Tour al Flowers Festival a Collegno (Torino).Intanto è stato annunciato il sold out di tutte e tre le date all'Atlantico Live di Roma, in occasione del Paradise Lost Club Tour.