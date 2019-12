ROMA - Dopo esser rimasto fuori dalle nomination dei Golden Globes, Il traditore di Marco Bellocchio ha vissuto anche la delusione dello stop della sua corsa all'Oscar. Si è saputo nella notte di lunedì, quando l'Academy ha reso note le shortlist di alcune categorie di premi tra cui, appunto, quella di Best International Feature Film, che vede ancora in lizza 10 titoli, tra cui i favoriti Parasite di Bong Joon-Ho e Dolor y gloria di Pedro Almodóvar.

«Rimane e rimarrà intatto dentro di me per sempre questo bellissimo viaggio fatto insieme a Marco Bellocchio e tutto quello che ho imparato da lui», ha scritto sui social Pierfrancesco Favino, che ha incarnato meravigliosamente Tommaso Buscetta in un film comunque celebratissimo, e che, a gennaio, rivedremo nei panni di Bettino Craxi in Hammamet. (M. Gre.)

