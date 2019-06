ROMA - Da Roma a Los Angeles, dal mare di Ostia a quello della California del Sud dove ha passato le ultime ore della sua lunga vacanza con la moglie Sarah. Daniele De Rossi ha scelto di continuare a giocare nella Mls americana e secondo i media Usa avrebbe già firmato con i Los Angeles FC. Nessuna conferma ufficiale da parte dell'ex capitano della Roma, ma la scelta è stata presa dopo un lungo consulto familiare. Ad aiutare De Rossi ci avrebbe pensato pure Pallotta che ha contattato Gruber, presidente del club americano, per indirizzare Daniele proprio verso la California. Il Los Angeles Fc punta a rubare la scena in città ai Galaxy. Allenati da Bob Bradley, papà di Michael (ex compagno di De Rossi dal 2012 al 2014), è attualmente in vetta alla Western Conference ed ha tra i suoi principali giocatori il messicano Carlos Vela e il portoghese André Horta. L'offerta sarebbe di 6,5 milioni a stagione per 2 anni. Tutto fatto quindi? Sembrerebbe di sì. Mentre in Usa circolava la notizia dell'accordo erano arrivate in Italia le parole di Burdisso: «Su De Rossi si è detto molto, lo conosco e mi ha dato la disponibilità a venire qui al Boca Juniors. Sarebbe la ciliegina sulla torta». Qualche ora dopo è arrivata la doccia gelata per il ds del club argentino. De Rossi, gran tifoso del Boca, ha rifiutato Buenos Aires più che altro per ragioni ambientali. (F.Bal.)

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

