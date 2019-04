ROMA - «Cronaca di una morte annunciata». La resa della Lazio nella corsa per un posto nella prossima Champions League è tutta nelle parole del diesse Tare. Subito dopo il match perso contro il Milan il dirigente biancoceleste è stato l'unico a parlare. Simone Inzaghi era troppo arrabbiato per quanto accaduto in campo, per quel fallo da rigore su Milinkovic non visto da Rocchi nel finale, così ha preferito dribblare taccuini e telecamere. L'1-0 maturato a San Siro d'altronde sa quasi di sentenza e alla squadra biancoceleste servirà un miracolo per poter continuare a sperare nel quarto posto.

Mercoledì nel recupero contro l'Udinese in caso di vittoria potrebbe portarsi nuovamente a -3 dal Milan quarto in classifica ma la sfida diventa giornata dopo giornata sempre più un'impresa e il calendario non è dalla parte di Inzaghi. «Non dobbiamo mollare» ha chiesto ieri il tecnico alla squadra nel giorno della ripresa degli allenamento a Formello, ma la testa dei giocatori è già 24 aprile quando a San Siro contro il Milan in palio ci sarà la finale di Coppa Italia. Eccolo l'obiettivo reale quello che darebbe un senso alla stagione. Quasi fuori dalla Champions, infatti, la Lazio rischia di essere estromessa anche dall'Europa League. La lotta è serrata a ad oggi Inzaghi sarebbe fuori da tutto. In questa ottica la gara contro i rossoneri diventa crocevia fondamentale della stagione: vincere la Coppa Italia darebbe ai biancocelesti la possibilità di giocare la Supercoppa Italiana ma soprattutto di strappare il pass per i gironi di Europa League. Un match che i giocatori hanno nel mirino già da domenica sera dove oltre alla sconfitta sul campo hanno dovuto subire anche il gesto di scherno di Kessié e Bakayoko. Da vendicare c'è anche l'eliminazione subita un anno fa proprio dai rossoneri sempre in semifinale di Coppa Italia. Una sconfitta ai calci di rigore che negò ad Inzaghi la gioia di giocare la sua seconda finale consecutiva.

La Lazio dunque si giocherà tutto in una notte, il futuro verrà deciso solo a bocce ferme. A fine stagione il presidente Lotito tirerà le somme con il tecnico e in caso di fallimento le strade dei due potrebbero clamorosamente dividersi. (E. Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA