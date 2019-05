ROMA Conquistata la Coppa Italia e l'accesso ai gironi di Europa League, per la Lazio è tempo di festeggiare. L'occasione è la sfida interna di stasera contro il Bologna. «Ma vogliamo finire campionato al meglio», ha spiegato Inzaghi a Lazio Style Channel: «Gli ultimi 180 minuti saranno importanti per vedere il livello di maturità della squadra». Resta vivo il ricordo del recente successo: «È stata una grande serata, al termine di una delle migliori partite della stagione, insieme alle vittorie nel derby e a San Siro in Coppa Italia con il Milan».

Il tecnico annuncia l'esordio del portiere Guerrieri: «Ho qualche dubbio ma lui giocherà dall'inizio perché se lo merita, è un ragazzo serio, un grande portiere, è parte integrante del nostro gruppo». (E. Sar.)

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

