Roma come Londra e NY Ecco i totem informativi

Lorena LoiaconoAttraversare Roma e scoprirne le bellezze a piedi o in bici, guidati dai totem installati in punti strategici del Centro: Roma vuole svelarsi e rendersi accessibile e lo fa con mappe guidate. Il primo totem informativo parte da piazza Nicosia, in tutto ne arriveranno 60 entro fine anno. Come per New York e Londra, Mosca o Parigi anche la Capitale si affida al sistema di wayfinding urbano: Walking in Rome è stato studiato per aiutare cittadini e turisti a orientarsi a piedi, in bici o con il bus alla scoperta di luoghi, monumenti, parchi e servizi che hanno intorno, magari senza saperlo perché non conoscono la zona.Un servizio che, quindi, potrà far comodo anche agli stessi romani. Nella mappatura dei tracciati sono stati definiti infatti i principali punti d'interesse storico-artistici, integrati con il trasporto pubblico in particolare con i percorsi delle metropolitane, dei tram, delle piste ciclabili, delle stazioni di taxi e dei servizi di pubblica utilità, tra cui ospedali, poste, ma anche fontanelle. «Da oggi ha commentato la sindaca Raggi - c'è uno strumento in più per chi vuole conoscere le bellezze della nostra città». Per realizzare i 60 totem verranno utilizzati, dopo un restyling mirato, i pannelli già posizionati nei parcheggi del car-sharing. Il progetto Walking in Rome rientra negli interventi previsti per la mobilità sostenibile nel Programma Operativo di Dettaglio per il potenziamento dei sistemi Its, Intelligent Transport System, dedicati al monitoraggio dei flussi e all'informazione all'utenza attraverso l'installazione di una rete di sensori ma anche attraverso lo sviluppo di un App e, appunto, di un sistema di infomobilità pedonale.«I nuovi totem spiega l'assessore alla mobilità Linda Meleo - sono utili per la promozione della mobilità sostenibile, strumenti che renderanno più semplice vivere la città, incentivando la mobilità pedonale e ciclabile». Attraverso la lettura dei totem sarà infatti possibile muoversi a piedi o con le due ruote e raggiungere così i luoghi di interesse in pochi minuti. O, nel caso fossero più distanti, gli utenti sapranno come raggiungerli muovendosi con il trasporto pubblico.riproduzione riservata ®