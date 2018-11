Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Ciò di cui ho intenzione di occuparmi maggiormente è il rapporto con il mondo della scuola, affinché ai giocatori sia consentito studiare, senza che perdano l'anno o lascino gli studi». È uno degli obiettivi annunciati da Cristiana Capotondi, eletta ieri vicepresidente della Lega Pro. L'assemblea elettiva si è svolta nella sede di Firenze e vi ha partecipato anche la stessa attrice romana prima di scappar via all'ora di pranzo per impegni lavoro: 38 anni, una laurea in scienze della comunicazione e una grande passione per il calcio che ha anche praticato, la Capotondi ha ottenuto 39 voti su 56.«Credo che lo sport debba essere sempre compagno di viaggio della propria formazione e il dedicarsi ad un'attività professionistica non deve significare portare con sé lacune culturali o formative. Un atleta istruito acquisisce strumenti che migliorano le sue prestazioni sportive» il succo del suo intervento. Evidenziando poi «come il calcio sia un'incredibile metafora della vita che più di altre discipline riesce a incarnare grandi valori dentro una straordinaria complessità. Entro in Lega Pro come vice presidente - ha aggiunto l'attrice tifosa della Roma - con la voglia di definire presto quale sarà il mio ruolo in campo nella Lega dei Comuni d'Italia: un format da 59 squadre in tre gironi, migliaia di professionisti, 8 milioni di tifosi da nord a sud, con tutte le diversità culturali che compongono il nostro Paese e lo rendono il più bello del mondo». Presidente della Lega Pro è stato eletto Francesco Ghirelli alla cui amicizia si deve l'ingresso dell'attrice nel mondo della serie C: «Se non fossi preoccupato sarei un alieno, ma ho fiducia perchè c'è un nuovo presidente federale (Gravina, ndr) e perchè c'è una gran voglia di tornare a rimettere il pallone al centro nei nostri campionati». (M. Sub.)