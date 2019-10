ROMA Chiusura della Curva Nord dello stadio Olimpico in occasione del match di Europa League contro il Celtic Glasgow in programma giovedì 7 novembre. È la decisione della Uefa dopo i saluti fascisti in occasione del match contro il Rennes dello scorso 3 ottobre. La Lazio in una nota sottolinea come «le decisioni costituiscono una pesante penalizzazione che sembra aver tenuto conto della netta condanna espressa prontamente dalla società biancoceleste nei confronti degli odiosi atti razzisti compiuti da pochi irresponsabili» e che «la sentenza conferma la ferma volontà della Lazio di proseguire sulla linea della tolleranza zero stabilita dal Presidente Claudio Lotito». La società ribadisce l'intenzione di perseguire penalmente e civilmente i responsabili. (E. Sar.)

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA