ROMA CAPUT NUOTO

Daniele Petroselli

ROMA - Dopo i Mondiali del 2009 e gli Europei del 1983, Roma torna ad essere la capitale del nuoto. La città eterna, infatti, si è aggiudicata la trentaseiesima edizione dei Campionati europei che si svolgeranno dall'11 al 21 agosto del 2022. Lo ha comunicato la Ligue Europeenne de Natation con una nota ufficiale.

«Roma ancora una volta vince: è una gran bella notizia per la città e l'Italia. Sarà un evento unico per la città, per gli appassionati di nuoto», le parole della sindaca Virginia Raggi, che ha affermato come questi Europei siano anche «un'occasione per rigenerare e valorizzare le strutture sportive già esistenti che resteranno poi a disposizione dei cittadini». Ed è così: un progetto vincente di soli 20 milioni di euro perché, in linea con le nuove direttive a livello mondiale, non si prevede la costruzione di altri impianti ma saranno valorizzati (così dice la Len) quelli esistenti. A partire dal Parco del Foro Italico, dove si svolgeranno le gare di nuoto e tuffi (Stadio del Nuoto).

Il Centrale del tennis, come avvenuto per la rassegna iridata di 10 anni fa, si trasformerà in una mega piscina per il nuoto sincronizzato, mentre Ostia sarà il quartier generale per le gare di nuoto in acque libere. La novità sarà quella dei tuffi dalle grandi altezze che potrebbero tenersi nella zona di Castel Sant'Angelo. Ma ad essere coinvolti per questi Europei saranno diversi impianti cittadini, come il centro federale di Pietralata (per i tuffi), il Polo Natatorio di Valco San Paolo (in via di ripristino) e gli impianti dell'Acquacetosa.

«Siamo entusiasti, soddisfatti e pronti a raccogliere questa nuova sfida», il commento a caldo del presidente della Fin, Paolo Barelli, il quale ha anche annunciato che «Manuel Bortuzzo (foto) sarà uno degli atleti testimonial che rappresenterà l'organizzazione degli Europei 2022». Mentre il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha confermato: «Sarà un'edizione all'insegna della trasparenza e dell'ecosostenibilità. Adesso tutti al lavoro per rendere davvero indimenticabile questo evento».

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

