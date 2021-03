Roma Capoccia Tutti dal barbiere

Tutti in fila (ordinata e distanziata) dal parrucchiere o dall'estetista, in una domenica decisamente insolita per negozianti e clienti. Con l'arrivo della zona rossa, in vigore da oggi, i romani hanno deciso di approfittare delle ultime ore di restrizioni minime e godersi gite fuori porta o prendere appuntamenti in extremis per tagliare i capelli. Il tempo, però, è stato clemente solo nella giornata di sabato.

Proprio due giorni fa si è registrato un notevole afflusso verso il litorale, con tanti romani che hanno scelto di godersi l'ultimo pranzo al mare prima delle settimane di maggiori restrizioni, complice il clima soleggiato e decisamente primaverile. Una scena che non si è ripetuta invece ieri, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito un po' tutta la provincia di Roma. Da registrare un clamoroso assalto ai supermercati, costante per tutto il week-end.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA