ROMA - C'è un ragazzo, o meglio un ex ragazzo, della gestione Sensi che stasera scenderà in campo ad Udine. Non in maglia giallorossa, ma con quella bianconera. Da avversario. Si tratta di Stefano Okaka, il bomber della Primavera che l'immaginario collettivo già vedeva al fianco di Totti e De Rossi. In realtà Stefanone, nato da genitori nigeriani e e sponsorizzato da Boniek e Conti, con i due storici capitani giocherà davvero e metterà pure a segno un gol di tacco contro il Siena diventando la simpatica mascotte di un gruppo collaudato. Non bastò. Dopo pochi mesi per Okaka inizia un lungo tour: Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Samp, Anderlecht (quando conquistò pure la maglia azzurra) e Watford. Prima di finire all'Udinese dove sembra aver trovato, a 30 anni, la sua vera dimensione: 8 gol in 21 partite, due di fila nelle ultime due giornate. Indovinate a chi vorrebbe segnare il terzo? (F.Bal.)

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA