ROMA - C'è chi torna a casa, chi parte per paradisi terrestri, chi si sposa e chi ha nostalgia della Francia. Le meritate e serene vacanze di Natale dividono i giocatori della Roma. Fonseca le passerà con la moglie tra Ucraina e Portogallo (dove incontrerà i figli avuti dal precedente matrimonio). Il ds Petrachi festeggerà nella sua Lecce. Pure Veretout, Pastore, Under e Zaniolo passeranno il Natale in famiglia. Kluivert, invece, si rilasserà nell'isola caraibica di Curaçao. Florenzi è già alle Maldive mentre Perotti e Dzeko si trovano a Dubai e presto li raggiungerà Fazio. Infine ecco il Natale speciale di Mancini che oggi si sposerà a Firenze con Elisa. Tra gli invitati Pellegrini, Cristante e Spinazzola. Sono iniziate con una goccia di amarezza, infine, quelle di Pastore che ieri ha dichiarato: Psg? Se fossi stato in condizioni fisiche migliori o avessi giocato un po' di più, sarei rimasto. Un ritorno in Francia non lo escludo, magari al Lione. Non al Marsiglia vista la rivalità col Psg. (F.Bal.)

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA