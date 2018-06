Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - C'è chi ha la moglie wag (acronimo inglese di Wives And Girlfriends, cioè moglie e fidanzate dei calciatori), e chi la mamma. Sono (piacevoli) effetti collaterali del calcio moderno ed è il caso di Nicolò Zaniolo, il centrocampista classe '99 acquistato dalla Roma nella trattativa Nainggolan e tra i pezzi pregiati dell'ultimo campionato Primavera dove ha segnato 13 gol in 26 gare. Nicolò, infatti, è figlio d'arte visto che papà Igor ha giocato tra il 1992 e il 2013 in diversi club di serie B e serie C tra cui la Cisco Roma e la Salernitana. E Nicolò è nato dal matrimonio tra Igor e Francesca Costa, 41 anni romana e tifosa della Roma. La mamma del nuovo centrocampista giallorosso non ha nulla da invidiare alle attuali wags giallorosse. Figlio di un wag, per dire, è pure Justin Kluivert, nato dalla relazione finita nel 2004 tra papà Kluivert e la bella Angela van Hulten, o Enzo Zidane figlio di Veronique. E lo sarà pure Cristian Totti, ma forse è troppo presto per parlarne.Torniamo a Zaniolo. Mamma Francesca è al 7° cielo per l'arrivo di Nicolò alla Roma, così come lo sono la sorella Benedetta e ovviamente papà Igor: «È davvero una grossa soddisfazione vedere mio figlio alla Roma -dice l'ex bomber - Mi emoziono quando è in campo, Aveva anche altre richieste per quanto riguarda la Serie A ma ha messo da subito i giallorossi al primo posto anche perché Totti ci ha detto che a Trigoria c'è una grande famiglia. Non andrà in prestito, Di Francesco punta su di lui». (F. Bal.)