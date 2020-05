Roma, c'è Bonaventura Petrachi verso l'addio

Senza assi nella manica (e soldi) è difficile fare mercato. Così la Roma sta per calare Jack Bonaventura a parametro zero come primo colpo di una campagna acquisti che si profila difficilissima.

L'accordo è solo da ratificare: triennale da 1,5 milioni più bonus. I problemi, però, sono ben altri al momento e riguardano i conti in rosso del club che preoccupano tifosi e dirigenti. C'è ancora una flebile speranza di essere salvati da Dan Friedkin. Nelle ultime ore, infatti, il magnate texano si è sentito di nuovo con Pallotta per capire eventualmente su che basi intavolare una nuova trattativa dopo quella naufragata a marzo (anche causa Covid).

Ma anche in caso di sconto non è detto che Friedkin decida di rifarsi vivo. Si profilano così all'orizzonte cessioni dolorose che potrebbero riguardare anche Zaniolo e Pellegrini. Petrachi, infine, potrebbe essere sostituito da Massara.(F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA