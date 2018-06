Roma, brasiliani con la valigia

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - Non solo Alisson. C'è un altro pezzo di Brasile che rischia di fare le valigie da Trigoria per permettere al club di chiudere in attivo il famoso bilancio del 30 giugno. Non servono stavolta cessioni dolorose (non per il bilancio almeno), ma bisogna limare un disavanzo di circa 20 milioni e Monchi ha individuato in Juan Jesus e Bruno Peres i colpi in uscita sacrificabili e potenzialmente sostituibili. Entrambi hanno ricevuto offerte che a Trigoria sono in corso di valutazione. Il difensore centrale piace al Besiktas che ha messo sul piatto 11,5 milioni così suddivisi: 1,5 per il prestito e 10 per il riscatto obbligatorio. Una plusvalenza considerato che la Roma lo ha pagato 8 milioni nel 2016 più i 2 di prestito.Per Bruno Peres, invece, si è fatto sotto il Porto anche se in questo caso sarà difficile ottenere più dei circa 14 milioni spesi tra prestito e riscatto dai giallorossi durante l'epoca Sabatini. I portoghesi ne offrono poco meno di 10 e una piccola percentuale sulla rivendita andrà al Torino come stabilito due anni fa. Il terzino destro potrebbe essere sostituito in rosa da Piccini dello Sporting Lisbona mentre al centro piace William Bianda del Lens. Altri due giocatori poi dovrebbero lasciare la Roma a ritmo di Samba. Si tratta di Castan e Gerson. Il primo tornerà in prestito al Cagliari dove ha trovato spazio nella seconda parte della scorsa stagione, e coi sardi Monchi ha riprovato a bussare la porta per Barella. Il centrocampista, invece, dovrebbe essere inserito nella complessa operazione di mercato con l'Atalanta che porterebbe Cristante alla Roma. Altri soldi arriveranno da Skorupski (escluso dal mondiale per un problema all'anca) richiesto da Genoa, Atalanta e Samp. Una piccola rivoluzione per permettere a Monchi di costruire la sua Roma in cui potrebbero trovare spazio Ziyech e Kluivert. Il ds ha ottenuto il sì da entrambi i giocatori, ora c'è da trattare con l'Ajax che chiede più di 50 milioni per la doppia operazione. «Adesso l'obiettivo è consolidare quanto fatto nell'ultima stagione quando la Roma è entrata tra le migliori d'Euroa», ha detto ieri l'ad Gandini a Roma Tv.riproduzione riservata ®