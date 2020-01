ROMA - «Bisogna superare gli steccati ideologici, puntare sui valori. Essere laziali è una responsabilità». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, alla presentazione alla Camera del Lazio Club Montecitorio 1900, rifondato proprio nel giorno dell'anniversario della nascita della società. «Riparte il club Montecitorio, uno dei primi ad essere nato» ha detto il presidente del sodalizio, il deputato di FdI Paolo Trancassini. «Sogno di trasformare i sogni in realtà ha proseguito Lotito a margine dell'iniziativa, molto pragmatico quando poi si parla di lotta per lo scudetto: «Contano solo i risultati e i risultati vengono partita dopo partita, quindi tutto il resto è chiacchiera». Così sulle parole di Milinkovic che senza mezzi termini ha detto che la Lazio non ha paura di nulla: «Ha interpretato la massima espressione del mio pensiero, perché è un ragazzo che gioca divertendosi, ma con grande determinazione, così come tutta la squadra. Noi vinciamo con merito in tutte le discipline, senza cercare scappatoie». Chiusura dedicata al calciomercato: «Lo vivremo secondo quelle che sono le esigenze che si risconteranno a livello tecnico dalle persone preposte». (E.Sar.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

