«Roma avrà un futuro, se condivideremo la visione di città fraterna, inclusiva, aperta al mondo». Lo afferma papa Francesco nel Messaggio inviato in occasione delle celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale, il cui testo è stato letto questo pomeriggio dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al Teatro dell'Opera di Roma. «Nel panorama internazionale, carico di conflittualità, Roma potrà essere una città d'incontro: Roma parla al mondo di fratellanza, di concordia e di pace - diceva Paolo VI», aggiunge il Pontefice.

«C'è una domanda d'inclusione scritta nella vita dei poveri e di quanti, immigrati e rifugiati, vedono Roma come un approdo di salvezza - sottolinea Francesco -. Spesso i loro occhi, incredibilmente, vedono la città con più attesa e speranza di noi romani che, per i molteplici problemi quotidiani, la guardiamo in modo pessimista, quasi fosse destinata alla decadenza. No, Roma è una grande risorsa dell'umanità! Roma è una città di una bellezza unica». «Roma può e deve rinnovarsi nel duplice senso dell'apertura al mondo e dell'inclusione di tutti - insiste il Pontefice -. A questo la stimolano anche i Giubilei, e quello del 2025 ormai non è più lontano». «Non possiamo vivere a Roma a testa bassà, ognuno nei suoi circuiti e impegni - prosegue -. In questo anniversario di Roma Capitale, abbiamo bisogno di una visione comune. Roma vivrà la sua vocazione universale, solo se diverrà sempre più una città fraterna. Sì, una città fraterna».(S. Uni.)

