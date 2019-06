Roma-Aquila, aumentano i pedaggi

Schizzano in alto i pedaggi dell'autostrada Roma-L'Aquila. Dal 1 luglio su A24 e A25 le tariffe al casello potrebbero subire un aumento del 19%. Strada dei Parchi, la concessionaria, è pronta infatti al ritocco, se mancherà un intervento del Governo. E i pendolari sono già sul piede di guerra, con il rischio di blocchi autostradali durante l'estate. «Nove mesi fa Strada dei Parchi come segno di attenzione e sostegno al territorio abruzzese e del Lazio, decise di congelare le tariffe, il cui aumento era previsto per legge su tutte le autostrade d'Italia - spiega la società - Da allora il ministero dei Trasporti non è riuscito ad offrire un'interlocuzione stabile per affrontare il tema che preoccupa gli automobilisti non solo abruzzesi e laziali». «Strada dei Parchi - prosegue - ha provato in tutti i modi ad avviare una trattativa con il MIT per affrontare il tema dei pedaggi e quello della messa in sicurezza sismica dell'A24/A25. Temi che dovevano portare alla firma di un Piano economico finanziario con la rimodulazione di una politica tariffaria più contenuta. Piano che manca da 5 anni. E adesso la situazione è precipitata». Osserva infatti Strada dei Parchi: «Rischia di ripetersi quanto già successo a fine 2018. Con il MIT intervenuto il 27 dicembre scorso, all'ultimo momento, con un provvedimento che ricalcava quello già adottato dalla concessionaria ad ottobre. Se la situazione dovesse rimanere questa - avverte la società - Strada dei Parchi, che ritiene vi sia la soluzione per evitarlo, non potrà che applicare gli incrementi tariffari già riconosciuti dai decreti ministeriali 2018 e 2019 firmati dai ministri Del Rio e Toninelli».

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA