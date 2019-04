ROMA - Ansia, depressione e altri aspetti psicologici legati alla patologia; caratteristiche cliniche come cronicità e presenza di recidive; la scarsa aderenza alle terapie topiche.

Secondo i dermatologi sono questi gli aspetti che rendono i pazienti con psoriasi lieve-moderata più complessi rispetto ad altri con patologie della pelle.

O almeno ne rendevano particolarmente complessa la gestione fino a poco tempo fa, quando ancora non erano a disposizione terapie topiche innovative, con efficacia, rapidità d'azione e semplicità d'uso maggiori rispetto al passato. È quanto emerge da un'indagine, condotta da Doxapharma con il sostegno di LEO Pharma, che ha reso disponibile la formulazione di calcipotriolo e betametasone in schiuma spray.(A.Cap.)

