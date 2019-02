ROMA - «Ammiro le persone che danno la vita nelle attività che svolgono. E Simeone è uno di questi». Non tutti criticano l'allenatore argentino per il suo gesto volgare. Fra questi c'è Arrigo Sacchi: «Il suo calcio non è così armonioso - aggiunge l'ex ct - ma ha grande entusiasmo e generosità. Persone così sono degli eroi». Assolutorio con il Cholo e polemico con i suoi colleghi è il giornalista Maurizio Pistocchi che ha twittato: «Leggo colleghi che fanno la morale a Simeone per un gesto poco elegante ma rivolto al suo pubblico e non dicono una parola sulla sceneggiata di Bonucci, che simula di aver subito un colpo per cercare di far annullare il gol. Come Chiellini in Svezia-Italia».

Tutto liscio anche per Pirlo che nel dopo partita Sky ha accolto in pieno la tresi difensiva di Simeone: «Voleva dire che la sua squadra ha gli attributi e l'aveva già fatto (con la maglia della Lazio in un match contro il Bologna, ndr). Non era una cosa contro la Juventus». Non se la sente di puntare il dito nemmeno Gattuso: «Non è bello quello che ha fatto Simeone, ma quando uno è sanguigno può capitare. Da giocatore poi io ne ho combinate abbastanza...». Insomma, è il Cholismo bellezza e nessuno può farci niente.(R. Buf.)

