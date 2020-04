ROMA - Allenamenti con gruppi chiusi, tamponi 48 ore prima di ogni gara e obbligo di mascherina e distanziamento sociale in panchina: sono alcune delle indicazioni per gli sport di squadra, contenute nello studio del Politecnico di Torino e del Coni sulle classi di rischio delle diverse discipline in vista della ripresa. Tutte quelle di squadre ne hanno una medio-alta. Tra i meno rischiosi la vela in equipaggio singolo, la ginnastica artistica (ma non la ritmica), equitazione, golf e tennis. Si tratta dello studio fatto per il Governo, una definizione delle classi di rischio con le indicazioni per mitigare il pericolo di contagio e accompagnare la ripresa, analoga a quanto l'Inail ha realizzato per la commissione Colao elencando i rischi delle attività economica (Ateco): è questo in sostanza il fulcro dello studio di 404 pagine che è nella mani del mani del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per la decisione finale sullo sport del Governo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

