ROMA A RISCHIO

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoAlluvioni e raffiche di vento, oggi la Capitale trema. Rischi altissimi e massima allerta per temporali e nubifragi che potrebbero mettere in ginocchio la città. A cominciare dalla mattina visto che, secondo le previsioni, dalle 6 alle 9 le precipitazioni avranno carattere alluvionale e il vento potrebbe soffiare fino a 100 chilometri orari di velocità. Per questo motivo, infatti, trattandosi all'ora di punta, il Campidoglio ha deciso di tenere chiuse le scuole per evitare che il traffico vada in tilt.Il Comune ha attivato un piano straordinario mettendo in campo misure per fronteggiare il rischio allagamenti, con lo spazzamento delle foglie a terra e con la pulizia delle caditoie, prime responsabili degli allagamenti. E non è facile prevedere dove gli allagamenti potrebbero verificarsi e fare maggiori danni: si tratta di aree a rischio che, da anni, restano spesso sott'acqua quando Roma viene investita da nubifragi. Tra queste ci sono soprattutto la Tiburtina, dove è il fiume Aniene a far paura, la Casilina e la Prenestina, dove i capannoni industriali così come i negozi vengono invasi dall'acqua. Mentre l'Infernetto e Prima Porta vivono enormi difficoltà nei piani seminterrati che caratterizzano molte delle abitazioni della zona.In questi casi serve quindi un preciso intervento di pulizia delle caditoie, per evitare che l'acqua salga direttamente dagli scarichi nelle case. Ma un altro reale pericolo viene dagli alberi: vecchi e malandati, troppo spesso vengono giù anche alle prime piogge. Oggi, che il vento imperversa, l'allerta è altissima: solo nella giornata di ieri sono stati necessari oltre 130 interventi di rimozione di rami e alberi caduti. Fortunatamente finora senza danni alle persone.Particolare attenzione viene inoltre dedicata in queste ore a chi dorme senza un tetto sulla testa: sono stati previsti infatti 170 posti per l'accoglienza dei senza dimora: 120 posti provengono dal circuito ordinario dell'accoglienza e altri 50 posti sono stati messi a disposizione da una casa di riposo nel Municipio XIV. Ulteriori 40 posti vengono allestiti presso la Stazione Termini, come previsto da un accordo del Campidoglio con le Ferrovie dello Stato, per dare un tetto a tutti coloro che la notte gravitano intorno alla principale stazione della Capitale.Nelle prossime ore saranno monitorati gli insediamenti lungo le sponde del fiume Tevere e dell'Aniene. Al lavoro da ieri infatti le squadre della Polizia Locale e della Sala operativa sociale che stanno lavorando per portare via le persone dalle aree a rischio: le strutture comunali sono tutte in allerta oltre alle 60 organizzazioni di volontariato.riproduzione riservata ®