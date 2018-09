ROMA A CAVALLO

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaCentosedici cavalieri di 28 paesi, 240 cavalli e un montepremi di oltre 900mila euro: sono questi i numeri del Longines Global Champions Tour, la Formula 1 dell'equitazione, che approda a Roma per la quindicesima tappa. Da giovedì 6 a domenica 9 settembre lo Stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea al Foro Italico ospiterà il più prestigioso circuito di salto a ostacoli al mondo, arrivato alla sua quarta edizione.Otto gli azzurri in gara, di cui sette cavalieri e un'amazzone: Alberto Zorzi, Lorenzo De Luca ed Emanuele Gaudiano e cinque atleti convocati dal selezionatore della Nazionale Duccio Bartalucci (Emilio Bicocchi, Bruno Chimirri, Gianni Govoni, Giulia Martinengo Marquet e Luca Marziani).Uno spettacolo equestre che andrà in scena per quattro giorni, esercitando un'attrattiva per gli appassionati e per i semplici curiosi. I riflettori non saranno puntati soltanto sull'evento agonistico, ma anche su iniziative collaterali come il tradizionale Carosello dei Carabinieri e l'Ammainabandiera.«Il pubblico - dichiara in una nota Francesco Figliomeni, presidente del Gruppo Misto in Assemblea Capitolina - potrà assistere gratuitamente. Ci auguriamo che anche la Giunta Raggi, che in passato si è chiamata fuori dai grandi eventi sportivi internazionali, abbia uno scatto d'orgoglio e possa in futuro sponsorizzare al massimo livello questo eccezionale concorso mondiale».Quest'anno il Longines Global Champions Tour, ideato nel 2006 dal campione olimpico olandese Jan Tops, punta su un format innovativo e si articola in 17 tappe ospitate in 13 Paesi e tre continenti. La Capitale si inserisce in un percorso che ha già attraversato l'Europa, l'Asia e l'America e si concluderà a Doha nel mese di novembre con le premiazioni. Due le sfide: una individuale - Longines Global Champions Tour - e una a squadre - Global Champions League.Nella competizione a squadre il pubblico del Foro Italico potrà sostenere il team dei Rome Gladiators che scenderà in campo con i colori della Città Eterna nel tentativo di migliorare la terza posizione nella classifica generale. Tra gli atleti singoli sul podio provvisorio figurano il britannico Ben Maher, l'olandese Harrie Smolders e l'italiano Alberto Zorzi.Non solo ippica. Nel villaggio allestito al Foro Italico il pubblico potrà gustare le eccellenze enogastronomiche, rigorosamente made in Italy, e partecipare a iniziative artistiche e di sensibilizzazione verso il mondo animale.riproduzione riservata ®