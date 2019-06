ROMA - A 14 anni prese uno schiaffo dal papà solo per aver detto che voleva fare il calciatore. Due anni dopo Amadou Diawara è sbarcato in Italia e nel 2015 (a 18 anni) è stato tra i protagonisti col Bologna giocando 34 partite e attirando le attenzioni del Napoli. Ad allenarlo Delio Rossi che oggi ne parla così.

Cosa gli è mancato per l'esplosione a Napoli?

«Ha sempre avuto grande personalità. Se vuole fare il titolare in una grande squadra però deve crescere in fase di possesso palla, deve saper guidare anche gli altri e saper rischiare. Cosa che non ha fatto a Napoli».

Chi ha fatto l'affare tra Roma e Napoli?

«A Fonseca manca uno con le caratteristiche di Diawara. Hanno tutti giocatori monopasso. Uno col suo dinamismo farà bene. Detto questo la Roma vendendo Manolas perde uno dei difensori più forti d'Europa».

