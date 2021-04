Roma 584 casi in 24 ore, ricoveri in diminuzione

Enrico Chillè

Nel Lazio 1.230 nuovi casi (584 a Roma città) su quasi 39mila test tra tamponi e antigenici, 49 decessi e 2.121 guariti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è pari al 6% (il 3% se si considerano anche gli antigenici), mentre per quanto riguarda la pressione ospedaliera calano i ricoveri (-87 in 24 ore) ma aumentano le terapie intensive (+6 il saldo giornaliero).

Prosegue la campagna vaccinale: con l'allestimento di nuovi hub, il Lazio che si avvia a raggiungere la media giornaliera delle 30mila dosi. Finora è stato somministrato poco meno del 90% dei vaccini consegnati, con il 98% degli over 80 prenotati (474.874 persone) che hanno ricevuto almeno una dose ed il 70% che ha ricevuto anche il richiamo. Ad un passo il traguardo del milione e quattrocentomila somministrazioni totali dal 27 dicembre scorso.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 51.232, di cui 47.857 in isolamento, 2977 ricoverati e 398 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 5.602.655 test (4.058.272 tamponi molecolari e 1.544.383 antigenici rapidi) e accertati 305.169 casi, con 7155 deceduti e 246.782 guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA