Rom, rapina con la sassata

Una folle sassaiola contro le auto che scorrevano sulla Pontina e il panico che si diffonde: gli attacchi, già avvenuti in passato, hanno preso di mira cinque auto in corsa, ferendo due persone che viaggiavano a bordo delle vetture.È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ma chi frequenta quella strada, peraltro tristemente nota come tra le più pericolose d'Italia, sa bene che episodi simili si ripetono d tempo. Accade all'altezza del campo nomadi di Castel Romano, al confine tra Roma e Pomezia: un gruppo di ragazzi, divisi in tre auto, viene colpito da una pioggia massi. Eravamo usciti per il mio compleanno racconta uno di loro un mio amico, alla guida della prima auto, è stato colpito al volto: stava guidando, poteva morire e scatenare una carambola mortale. Un altro ragazzo, al suo fianco, ci ha telefonato per avvisarci di quanto stava accadendo : passando di lì abbiamo visti i sassi a terra e siamo stati colpiti anche noi:. Io li ho visti in faccia i responsabili, li ho visti uscire dal campo nomadi. Ci siamo fermati più avanti, sono intervenuti polizia e ambulanze. Potevamo morire, siamo vivi per miracolo. A terra decine di massi, grandi 30 centimetri per 30 e pesanti oltre 3 kg: tirati con la consapevolezza di far male. Gli agenti della polizia, indagando sul caso, consigliano di non fermarsi davanti al campo nomadi, se si è nelle condizioni di guidare, ma di accostare solo in un secondo momento, in sicurezza.(L. Loi.)