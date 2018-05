Rohrwacher: «Film sul Medioevo di ieri e oggi. Lo dedico a Olmi»

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoCANNES - «Questo è un film bislacco, libero, una scommessa, sono felice che sia stato accolto così bene». Pochi minuti dopo il lungo applauso raccolto nella sala Lumière alla proiezione ufficiale, Alice Rohrwacher ha manifestato tutta la sua emozione. Prima tra gli italiani a mostrare sulla Croisette il suo film - Lazzaro felice - in gara per la Palma d'oro, la regista ha colto al balzo l'occasione per ricordare Ermanno Olmi, scomparso da pochi giorni: «Parlare di lui è doveroso e commovente, non c'è sguardo che mi manchi di più. Il desiderio di mostrargli il mio film era forte, purtroppo non ci siamo riusciti».L'accostamento non è casuale, visto che Lazzaro felice - in sala dal 31 maggio - racconta da vicino gli umili con un sentimento religioso che si mescola con quello politico, immerge la santità semplice di un ragazzo buono oltre ogni limite in un mondo rurale fuori dal tempo. Il suo Lazzaro, l'esordiente Adriano Tardiolo, vive nell'Inviolata, un podere mantenuto fermo all'epoca della mezzadria dalla marchesa De Luna (Nicoletta Braschi), che di fatto tiene in schiavitù i suoi 54 contadini. Finché lei non viene arrestata e loro liberati e spediti in città, dove li ritroviamo circa 20 anni dopo, in una società dove la schiavitù esiste ancora, ma ha cambiato faccia. «La mezzadria in Italia è finita solo nel 1982, io già c'ero - ha detto Alice Rohrwacher, che è tornata a dirigere la sorella Alba (nella foto) - volevo cogliere un mondo in trasformazione. Come diceva Elsa Morante siamo passati dal primo al secondo Medioevo, cioè da quello storico a quello della disgregazione sociale. Tutto cambia ma resta com'era». Accolto molto più tiepidamente alla seconda proiezione per la stampa, Lazzaro felice ha visto sfilare sulla Montée des Marches anche Roberto Benigni, mentre Alice e Alba Rohrwacher il giorno prima avevamo calcato il red carpet delle 82 donne. «Quella foto delle donne del cinema parla da sola, cerchiamo di lavorare per trasformare l'immagine in qualcos'altro».