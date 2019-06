Rogo distrugge il centro anziani

Un rogo nella notte, divampato per cause ancora da chiarire, ha distrutto completamente il centro anziani Conca d'Oro, situato all'interno del Parco delle Valli, a Montesacro. L'edificio era stato riqualificato da poco e non è esclusa la natura dolosa dell'incendio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia dei commissariati Fidene e Vescovio, ma non è stato possibile salvare la struttura dalle fiamme. L'incendio è divampato intorno alle 3 e fortunatamente non ci sono stati feriti, dal momento che l'edificio in quel momento era vuoto. Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, ha assicurato: «Lo ricostruiremo e cercheremo di farlo il prima possibile». Sul posto, ieri mattina, è giunta anche Virginia Raggi. La sindaca ha dichiarato: «Il Campidoglio garantirà i fondi per la ricostruzione, ma non possiamo fare previsioni sui tempi».

