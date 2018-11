Rogo al S. Pietro, ripristinata la radioterapia

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha ripreso la piena attività oggi il Centro di Radioterapia ad Alta Specializzazione dell'ospedale San Pietro Fatebenefratelli, chiuso in seguito all'incendio che ha coinvolto la struttura nei giorni scorsi. Lo rende noto lo stesso Centro in una nota. «Upmc ringrazia e esprime il proprio apprezzamento e riconoscenza a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la ripresa dei servizi di radioterapia in tempi rapidissimi, così come di ogni altra prestazione terapeutica e attività ambulatoriale - si legge -, al fine di garantire continuità assistenziale a tutti i nostri pazienti nel rispetto e diritto alla qualità della cura». «Auspichiamo di ripristinare la completa attività ospedaliera entro il mese di novembre», dice il direttore degli affari generali della provincia religiosa del San Pietro Fatebenefratelli, Giovanni Vrenna.(S. Uni.)