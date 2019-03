ROGO A ROCCA CENCIA

Paola Lo Mele

Torna lo spettro del caos rifiuti a Roma dopo l'ultimo incendio che ha interessato il Tmb di Rocca Cencia, il secondo e ultimo impianto di trattamento meccanico biologico di proprietà dell'Ama. Solo a dicembre un altro rogo aveva devastato il primo Tmb aziendale al Salario rendendolo poi inutilizzabile.

A Rocca Cencia la situazione sembra essere diversa: la struttura non sarebbe stata compromessa dalle fiamme ma c'è il nodo dei tempi della sua completa riapertura. Una circostanza che ha messo in allarme i sindacati del settore e indotto la sindaca Virginia Raggi ad una risposta tempestiva: già ieri pomeriggio in Campidoglio ha convocato una cabina di regia con rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio e Ama per ricercare soluzioni. Nel frattempo, anche Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel hanno chiesto ad Ama di convocare «un incontro urgente» sul tema. Per il segretario della Fp Cgil, Natale Di Cola, «se tutte le verifiche dovessero portare ad un esito positivo l'impianto tornerebbe a funzionare integralmente entro 2 o 3 giorni. Intanto serve studiare tutte le soluzioni per evitare già nell'immediato la crisi sulla raccolta. Se anche questo impianto dovesse smettere di funzionare Roma non potrebbe farcela».

Sulla stessa linea il collega Marino Masucci della Fit Cisl: «Se dopo il Tmb Salario dovesse bloccarsi anche Rocca Cencia, si determinerebbe il caos nella raccolta indifferenziata dei rifiuti a Roma che già è in affanno».

Dopo aver subito domato il rogo, i vigili del fuoco sono rimasti a lavoro per tutta la notte per spegnere completamente le fiamme. E sul posto in nottata sono arrivati anche la sindaca Raggi e il pm Carlo Villani per effettuare un primo sopralluogo. Per il Pd «la Capitale è in balia del degrado più totale da quasi tre anni senza che siano state finora proposte soluzioni concrete». Su tutt'altre posizioni il M5S secondo cui «ci troviamo davanti a un piano per non far funzionare il sistema dei rifiuti nella Capitale».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA