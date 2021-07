Roghi, semafori divelti e tuffi nelle fontane

Emilio Orlando

Danneggiamenti, incendi, vandalismo e tuffi nelle fontane per una notte di follia: l'altra faccia dei festeggiamenti per la vittoria degli Europei. Dal centro storico alla periferia le forze di polizia e i vigli del fuoco sono stati impegnati fino all'alba. Centinaia di persone che facevano il bagno nelle fontane storiche, un semaforo sradicato e alzato come una coppa, un ferito da una bomba carta, un camion dell'Ama incendiato, un tifoso ubriaco che ha scavalcato la recinzione dell'Altare della Patria bloccato da un militare armato e decine di incidenti stradali.

Il traffico è andato letteralmente il tilt fino alle prime luci del mattino, in particolare sul Lungotevere, via di Boccea, via Tuscolana e nelle zone centrali. Subito dopo l'ultimo calcio di rigore che ha sancito la vittoria degli Azzurri, come fosse la notte di capodanno, le vie del Tridente si sono riempite con quasi un milione di tifosi accorsi dalla periferia e dall'hinterland romano per festeggiare la vittoria.

Il primo episodio violento si è registrato in via delle Muratte con una rissa tra alcuni facinorosi. Gli agenti in tenuta antisommossa del reparto mobile e della questura hanno riportato subito la calma e raffreddato gli animi. Non sono mancati nemmeno gli incendi, dei cassonetti stracolmi di spazzatura e di un furgone dell'Ama in via Marsala, dove insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sull'autore del lancio del petardo che provocato il rogo. Un cittadino libico, invece, poco prima delle 23 ha invaso i binari della fermata metro Laurentina interrompendo il servizio per qualche minuto. I carabinieri lo hanno denunciato dopo averlo bloccato. Una moltitudine di supporter della Nazionale si è tuffata in diverse fontane, da Fontana di Trevi a quella di piazza Navona. Gli uomini della polizia Roma Capitale, messi in campo dal vicecomandante del corpo Stefano Napoli, hanno evitato che accadesse il peggio. Infine non sono mancati gli incidenti stradali, dove sono rimaste coinvolte, macchine, moto e monopattini, ma senza feriti gravi.

