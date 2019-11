Rodolfo Laganà

TEATRO DEGLI AUDACI

Cavalcherà le scene con lo spettacolo Toro sedato nelle vesti di un indiano metropolitano, soprattutto molto capitolino, ironizzando tra racconti, ricordi e immaginazioni sulla complessa disciplina del far finta di non capire.

Via G. De Santis 29, da domani al 1/12, bigl 16 euro, 0694376057

Sandro Veronesi

FELTRINELLI

Presenta il suo nuovo romanzo, Il colibrì (La nave di Teseo), intervengono con l'autore, l'attore Sergio Rubini e la scrittrice Teresa Ciabatti.

Galleria Sordi, piazza Colonna, oggi alle 18,30

Vuccirìa Teatro

OFF/OFF THEATRE

Va in scena il poetico Io, mai niente con nessuno avevo fatto, testo pluripremiato, scritto e diretto da Joele Anastasi, spettacolo-rivelazione dell'apprezzata compagnia con Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano.

Via Giulia 19, fino a domenica, 15-25 euro, 0689239515

