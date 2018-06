Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rock SymphonyTEATRO VASCELLOQueen, Deep Purple, King Crimson, Nirvana, Radiohead, REM, PFM, Muse, Led Zeppelin, U2riarrangiati in chiave sinfonica da Vincenzo De Filippoed eseguiti da un organico di oltre quaranta elementi del coro More than Gospel, voci soliste, quattro sax, chitarra elettrica, pianoforte, sintetizzatore, basso e batteria. La storia del rock.Via G. Carini 78, oggi e domani , ore 21, ingr.15 euro, 065898031Sport tra epicaed eticaTEATRO SALA UMBERTOTania Cagnotto, Juri Chechi, Giancarlo Fisichella, Claudio Ranieri saranno protagonisti dell'ultimo appuntamento della rassegna presentata da Mar- co Mazzocchi: le grandi emozioni, il sacrificio, i grandi successi dei campioni dello sport italiano.Via della Mercede 50, oggi alle 21, bigl 17-23 euro, 066794753