ROCK CAPITALE

Domenico ZurloRock in Roma compie 10 anni e lo fa in grande stile, allargando spazi e collaborazioni e portando sui suoi palcoscenici il meglio della musica italiana e internazionale.L'edizione del decennale del festival più importante dell'estate romana (oltre un milione e mezzo di spettatori), in programma dal 20 giugno al 26 luglio, si farà in quattro: oltre all'Ippodromo delle Capannelle, sua casa d'elezione, gli eventi si divideranno tra Circo Massimo, Teatro Romano di Ostia Antica e Cavea dell'Auditorium - Parco della Musica. Tra gli artisti più attesi spicca Roger Waters, che il 14 luglio al Circo Massimo porterà il suo Us+Them: l'8 luglio in Cavea sarà il turno degli Hollywood Vampires di Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, mentre Ostia Antica ospiterà, tra gli altri, Jeff Beck (24 giugno) e Cigarettes After Sex (10 luglio).Nella sede storica di Capannelle saranno invece i The Killers ad aprire le danze, il prossimo 20 giugno. Macklemore (3 luglio), Post Malone e Dark Polo Gang (10 luglio) e Chemical Brothers (19 luglio) gli altri artisti internazionali di rilievo. Senza dimenticare gli italiani: dagli emergenti come Coez (7 luglio) e Sfera Ebbasta (21 luglio) alle felici realtà come Lo Stato Sociale (13 luglio), Caparezza (16 luglio), Mannarino (25 luglio) e Fabri Fibra, che chiuderà il festival il 26 luglio. Un marchio che si è affermato fino a storicizzarsi, grazie al lavoro degli organizzatori Sergio Giuliani e Max Bucci, che si ispirano ai grandi festival all'estero come il Coachella o il Primavera Sound: «Dieci anni fa siamo partiti con l'idea di sviluppare un progetto in periferia, da lì di strada ne abbiamo fatta tanta». Per il vicesindaco Luca Bergamo, grazie anche ad eventi come questo, «Roma è sempre più una città viva e interessante». E anche quest'estate, sarà certamente una delle più rock al mondo.