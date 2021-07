Rocco Schiavone è tornato e scioglie i nodi, svettando nella classifica dei libri più venduti. Antonio Manzini riprende il vicequestore Rocco Schiavone in Vecchie conoscenze: non è mai stato tanto solo e depresso. «Rocco ha bisogno di mettere un bel punto a tutte le situazioni aperte della sua vita passa. Dal prossimo libro dovrò ricominciare da zero», dice lo scrittore. I buchi neri vanno dal cadavere che non si trova, al cattivoBaiocchi scomparso e alla poliziotta traditrice. E poi il nuovo caso, la morte di una storica dell'arte, specialista di Leonardo. Perché il mondo dell'arte? «Mi dà fastidio che l'intellighenzia vera del Paese da tempo si sia ritirata lasciando spazio a cialtroni e parvenu. Èuna grande perdita per l'italia». Dal libro nuove puntate della serie su Rai2 con Marco Giallini, in onda in autunno 2022. (P.Pas.)

