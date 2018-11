Rocco Barocco, 50 anni con stile

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dolce Vita e Magna Grecia, glamour e bellezza classica. Sono i due poli dello stile Rocco Barocco. La sua maison ha compiuto 50 anni e per festeggiare a Napoli si è tenuta una scintillante sfilata celebrativa tra le opere della Roma antica e della Magna Grecia del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Nel museo, aperto alla moda per la prima volta, passerella per cinquanta modelle, quanti sono gli anni della maison, con i capi più significativi d'archivio. «Ho preferito mandare in pedana l'Alta moda degli anni Settanta e Novanta», ha spiegato Barocco «perché bene rappresentano il mio stile. Abiti indossati dalle dive mie amiche, come quello rosso a balconcino che feci per Anita Ekberg».Tra le celebrità vestite dallo stilista Liza Minnelli, Ute Lemper, Jacqueline Bisset, Francesca Dellera, Dalila di Lazzaro, Claudia Cardinale, Virna Lisi, Elsa Martinelli. L'amica di sempre, Sandra Milo, è stata tra le ospiti, così come Valeria Marini e Marisa Laurito. (A.Vil.)