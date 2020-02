Rocchi: «Lazio bella e imprevedibile ora che è lì in alto, tutto può accadere»

Daniele Petroselli

ROMA - Una sfida che può valere tanto quella di domenica allo stadio Olimpico tra Lazio e Inter. Di fronte due squadre che si giocano le chance scudetto. Solo pensarlo a inizio stagione era complicato, come racconta un doppio ex come Francesco Colonnese in nerazzurro dal 97 al 2000, prima di passare ai biancocelesti, con i quali ha militato fino al 2004: «La Lazio mi ha stupito. Ero sicuro che l'Inter, con Conte, avesse una classifica così buona. Non credevo invece che questa Lazio potesse insidiare le big per lo scudetto. E invece...». Una gara decisiva per la volata finale, ma che può pesare molto di più per Immobile e compagni: «La squadra biancoceleste si è costruita strada facendo. Nessuno credeva potesse arrivare così avanti. E' scattato qualcosa nella testa dei giocatori quando in pochi giorni ha battuto due volte la Juve, in campionato e in Supercoppa. Stavolta si capirà davvero se la Lazio è pronta per il grande salto. L'Inter è già matura, credo che se dovesse perdere non subirà alcun contraccolpo». E ammette: «I nerazzurri partono come favoriti, ma avrà la meglio chi vincerà più duelli in tutto il campo».

Partita imprevedibile la definisce un altro calciatore che ha vestito entrambe le maglie, Tommaso Rocchi: «La classifica parla chiaro, ad oggi ci sono tre squadre che sono lì davanti e gli scontri diretti sono importanti ammette l'ex bomber a TMW Radio - Prevedo una partita bella, impegnativa per entrambe. Tutte e due vorranno ottenere il massimo». Certo è che la Lazio si gioca davvero qualcosa d'importante, merito di un gruppo cresciuto in maniera esponenziale: «Vederla lì tra le prime mi fa piacere dice Rocchi - ha ottenuto tutto quanto meritandolo, ha dato continuità alle sue prestazioni. Può avere un vantaggio dal fatto di preparare la partita senza impegni settimanali».

