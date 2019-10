Rocca Cencia, caos per i miasmi

Odore nauseabondo. Cittadini costretti a tenere le finestre chiuse per evitare che il fetore invada la casa. Il rischio sanitario che ne consegue. È quanto stanno vivendo i cittadini delle abitazioni vicine al Tmb di Rocca Cencia, nel quadrante est di Roma. Un tormento che sta condizionando la loro vita portato all'attenzione della magistratura che ha aperto un'indagine. Come riportato sul Messaggero il pm Luigia Spinelli ha delegato ai carabinieri del Noe il compito di indagare sulle quantità di esalazioni emesse dallo stabilimento. La procura ha aperto un fascicolo per getto pericoloso di cose che fa seguito alla stessa procedura contro l'impianto gemello di via Salaria, ad oggi chiuso. Ora i magistrati attendono la relazione dei periti incaricati lo scorso luglio di analizzare che il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati venga eseguito in maniera corretta, limitando al minimo le esalazioni come dovrebbe essere. Parallelamente va avanti l'indagine relativa agli incendi avvenuti nei due Tmb gemelli. Per entrambi si sospetta che l'origine della fiamme sia dolosa.(S. Pie.)

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA