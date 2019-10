Robot da Vinci al San Carlo: il futuro è qui

ROMA - Medici con competenza internazionale, sale operatorie di ultima generazione e ora uno strumento innovativo per le patologie urologiche: L'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, Ospedale Generale di Zona di GVM Care & Research, accreditato con il SSN, si è dotato del robot da Vinci Xi, tecnologia d'avanguardia per la chirurgia mininvasiva di precisione, principalmente a supporto della specialità di Chirurgia Urologica.

Il sistema da Vinci permette di superare le limitazioni della chirurgia tradizionale, consentendo di eseguire interventi di elevata complessità e migliorando l'accuratezza del gesto. Il robot è manovrato a distanza dal chirurgo, tramite una console, che traduce i suoi movimenti sul piano operatorio in modo intuitivo e ne esalta la gestualità. «Una tecnologia con grandissimi vantaggi e che va a diminuire le problematiche durante l'intervento e in fase post operatoria», spiega il Prof. Pierluigi Bove, Responsabile dell'UO di Urologia all'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma- Applichiamo la tecnologia robotica in prevalenza per il trattamento della patologia oncologica e per la cura di molte malattie funzionali uro-genitali».(A.Cap.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

