Robin Eubanks

ALEXANDERPLATZ CLUB

Il Robin Eubanks Quartet con Leonardo Radicchi ai sassofoni e composizione, Eubanks al trombone,

Ferdinando Romano al contrabbasso, Giovanni Paolo Liguori alla batteria apre la stagione dell'Alexanderplatz sotto la direzione di Eugenio Rubei e l'egida della tradizione

ultratrentennale del compianto padre Giampiero. Via Ostia 9, oggi alle 22,

0683775604

ArteScienza 2019

ACCADEMIA NAZIONALE

DI SANTA CECILIA

Prende il via oggi la seconda parte del Festival organizzato da CRM-Cen- tro Ricerche Musicali.

In programma la nuova installazione sonora interattiva di Massimiliano Mascaro dal titolo Structure #1 che sarà fruibile fino al 30/09: un sistema audiovisivo che mette in relazione costantemente variata materiali sonori e visivi (inaugura alle 18).

Largo L. Berio, visitabile tutti i giorni dalle 14 alle 20, ingresso libero

IncontriJazz

PALAZZO MERULANA

Itinerario Brasile è il progetto musicale del trio basato su una lunga e consolidata amicizia e collaborazione tra il multipercussionista Stefano Rossini, e i chitarristi Gianluca Persichetti e Massimo Aureli. Per il festival curato da Susanna Stivali e Maria Luisa Ce- lani che promuove il territorio con eventi all'interno di aree museali.

Via Merulana 121,

oggi alle 19,30, 15 euro, info 0639967800

