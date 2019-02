Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roberto Prili di RadoNella prima puntata sono stato troppo buono, a momenti non mi riconoscevo, quindi oggi si cambia musica... tanto per restare in tema. La seconda serata del Festival si apre con Baglioni che, inciampando all'ultimo gradino, intona un pezzo di certo non festivaliero (Noi no ndr) fra incappucciati marcianti. Il look del padrone di casa non mi convince. La mancanza della fascia da smoking al punto vita fa intravedere la camicia; l'effetto è da giacca prestata.Ma parliamo dei 12 cantanti. Non avrei mai pensato di dirlo, ma corredato di ragno-patacca al collo, Achille Lauro, amante del raso, sfoggia una sorta di mezzo frac rivisitato, voto 7. Le fan di Einar si arrabbieranno tanto ma Giubbottino in tessuto operato metà oro metà nero ci catapulta nell'effetto oddio ho finito la stoffa, voto 4. I tre tenori de Il Volo floppano alla grande, all'improvviso si sono ricordati di essere giovani e sul palco dell'Ariston arrivano di corsa, o meglio in tenuta da jogging. Inappropriati, voto 3. Arisa voce da usignolo guardaroba da rivedere. La sua tuta total è black un inno alle proporzioni sbagliate, da un lato sembra Belle dall'altro gobbo di Notre Dame... ma l'effetto è comunque gradevole e va premiato: 7. Per Silvestri lo stile è da pesca sul lago: 2. Paola Turci e Loredana Bertè a risparmio, stesso vestito della prima serata, cambia solo il colore. Mi spiace ma non basta. La Turci addirittura spera nell'effetto vintage dello scorso anno... se ricicla lei figurati se non lo facciamo noi! Voto 5. Chiuderei con Michelle Hunziker: fuori gara vince il festival dell'eleganza! 10.