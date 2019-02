Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roberto Prili di RadoIeri mi hanno detto che sono stato troppo cattivo, ma siamo alla terza puntata e con lo stesso dilemma: i parrucchieri a Sanremo sono in sciopero o hanno tutti l'influenza come Celentano? Un esempio, Anna Tatangelo: non ha avuto tempo di asciugarsi i capelli e di infilarsi bene il vestitino. P.S. È confermato anche lo sciopero delle sartorie Voto 4 e sono stato buono. Patty Pravo... Ci rinuncio la parrucca egizia è troppo - voto 5 alla sua iconicità. Del sarto di Francesca Renga che è fuggito con l'abito da sera mentre lui dichiara fiducioso: «Aspetto che torni», non diciamo nulla? Voto 4.Non va meglio con le ospiti. Anche quest'anno abbiamo avuto lo scimmione di Gabbani. Grazie Alessandra Amoroso, facevo affidamento almeno su di te... che delusione! - voto 5. Ok, ora cerco di calmarmi, passiamo ai voti buoni. Irama è a metà strada tra uno zarino russo e un indiano d'America con gli orecchini a piuma voto 6, almeno ci prova. Ornella Vanoni ricicla l'abito dell'altra edizione, l'ho promossa allora, la promuovo anche ora! Un'icona - voto 9. Boomdabash principi del trash, è il nuovo nome del gruppo, ci presentano due completi, che senza spille e orpelli potrebbero anche destare il mio interesse: voto 6 solo per gli abiti... sulla stampella! Cristicchi in dinner jacket damascata migliora lo stile... certo con un sacchetto, magari in velluto, sulla testa starebbe meglio. Voto 6, perché potrebbe anche essere il vincitore e magari ha bisogno del consiglio di un bravo stylist! Chiudiamo con un 8, ma solo alle giacche damascate che vanno forte nel guardaroba maschile dei cantanti e ce lo confermano anche Raf e Tozzi... ci piace!