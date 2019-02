Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roberto Prili di RadoDa un trampolino olimpionico Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Claudio Bisio danno inizio al festival dei saltimbanchi. Perché, diciamocelo, le canzoni sono importanti, ma vogliamo parlare dei look? Presentatori promossi a pieni voti. Virginia Raffaele è splendida nell'abito black and White firmato Armani Privè, sarebbe stata perfetta se però avesse tirato su i capelli così da esaltare al meglio la linea del collo e del corpino. Claudio Baglioni, istituzionale, Bisio brillante in tutti i sensi. Sui cantanti ci sono un po' più di perplessità, non abbiamo iniziato benissimo. Francesco Rega: Aspetto che torni... il sarto con lo smoking, chissà forse ha fatto tardi e non ha fatto in tempo a cambiarsi! Un'altra luce ci voleva per vestire Nino D'Angelo e Livio cori. Mettiamola così l'attesa è più per le quote rosa. E Loredana Bertè si è fatta trovare pronta: con le immancabili gambe messe in mostra, rivisita e ripresenta un look che strizza l'occhio agli anni 80 fatto di spallone, pelle nappata... e gavettonata di acqua e farina.Fuori gara Andrea Bocelli, che è salito sul paco con la stessa giacca di pelle che ha indossato 25 anni fa quando cantava nelle nuove proposte Il Mare Calmo della Sera, e che poi ha regalato al figlio Matteo in un iconico passaggio di consegne. Per gli altri look... abbiamo altre quattro sere per divertirci!